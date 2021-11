Exclusiva: Dirigir a Pumas “siempre” en la mente de Jaime Lozano

En su época como jugador profesional, Jaime Lozano hizo suya la frase “Hecho en C.U.”, misma con la que hacía referencia a su formación en los Pumas, pero también al cariño que le tiene a la institución con la que debutó en 1998 y fue bicampeón en 2004, un cariño que tal parece, no ha hecho a un lado ahora que vive otra faceta, la de entrenador.

Todo lo contrario, en entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el estratega que llevó a la Selección Mexicana Sub 23 a ganar la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, reconoció que la idea de dirigir al equipo auriazul estará “siempre” en su cabeza.

“Siempre va a estar, de momento creo que Lillini (Andrés) ha hecho un gran trabajo, se ha ido gente importante en los últimos dos años y Lillini ha sacado el equipo a flote y me da mucho gusto, siempre me va a dar gusto que Pumas esté en repesca o liguilla como le queramos llamar”, compartió.

🚨 ¡Azteca Deportes Digital platicó EN EXCLUSIVA con Jaime Lozano! 🚨



👉🏻 ¿Qué equipo está en su cabeza SIEMPRE?

👉🏻 ¿Se animaría a dirigir en Japón?

👉🏻 Si no es Pumas, ¿aceptaría dirigir a América o Chivas?



¡No te pierdas toooodo lo que nos dijo! 😎 pic.twitter.com/a5q5Fhh6XV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 12, 2021

No cierra la puerta de América o Chivas

Por otro lado, a pesar del vínculo que tiene con los universitarios, el Jimmy no descarta llegar a tomar las riendas de América o Chivas en el futuro, como tampoco continuar su carrera fuera del futbol mexicano.

“Al final necesito un buen proyecto y bueno, hay que buscarlo. No solamente en México, sino en otras ligas, estoy muy abierto también a eso. Esperemos a ver qué sucede, están acabando algunas ligas, otras tienen este corte de torneos cortos y bueno, ya veremos qué viene más adelante”, respondió al ser cuestionado por su interés en dirigir a las Águilas o el Rebaño.

Opción Japón

Cabe recordar que el nombre de Lozano, también ha sido relacionado recientemente con equipos del futbol japonés, algo que de acuerdo con el propio entrenador, no está tan lejos de la realidad, ni tampoco le es indiferente.

“Lo poco que conocí de Japón me gustó, obviamente los estadios son hermosos, la gente es muy civilizada, muy educada, creo que hay bastante calidad de vida y es una liga que está creciendo mucho. Estando yo allá, todavía dirigiendo en Juegos Olímpicos, sonó mucho, pero más por el lado mexicano que por ellos, pero bueno, creo que hablando con cierta gente también, mi auxiliar es japonés (Ryota Nishimura), conoce gente allá y creo que puede haber cierto interés”, aceptó.

Aunque reconoció su deseo por volver a entrenar a partir del siguiente semestre, Jaime Lozano reiteró que esperará hasta que haya un proyecto que le seduzca por completo.

“Ojalá (estar entrenando el próximo semestre) no me caracterizo y eso me pasó saliendo de Gallos, por tomar lo primero que llega. Si es lo primero lo mejor, seguramente lo tomaré, pero al final del día trato de pensar muy bien las cosas, de valorar qué tantas posibilidades existen de que pueda haber buenos resultados y eso hice con Selección, salí de Gallos, hubo algunos acercamientos y al final yo tenía claro que quería ir a unos Juegos Olímpicos y afortunadamente todo salió bien”, expresó el técnico que le dio a México su segunda medalla olímpica en futbol y que ahora analiza, fuera de la cancha, cuál será su siguiente desafío.

También te puede interesar: Toluca a romper la mala racha de 8 juegos sin ganar ante Pumas