Los equipos de Jorge Campos durante su carrera | FOTOS

De 1988 al 2004, nuestro querido Jorge Campos tuvo una exitosa carrera como futbolista. En esta galería, te mostramos todos los equipos para los que jugó durante todos esos años, además de ser una leyenda de la Selección Azteca.

Los equipos de Jorge Campos

1. Pumas de la UNAM: Como portero y delantero, Jorge Campos tuvo tres etapas en los Pumas. 1988-1995, 1998-1999 y 2001-2002.

2. Atlante: Campos tuvo dos etapas con el tradicional Atlante. 1995-1996 y 2000-2001.

3. Los Ángeles Galaxy: Entre 1996 y 1997 jugó en la MLS con este popular equipo.

4. Cruz Azul: Con solo un par de partidos en 1997, fue parte del grupo que ganó el título ese año.

5. Chicago Fire: En 1998, Jorge regresó a la MLS, en esta ocasión con el equipo de Chicago.

6. Tigres UANL: Tras su segunda etapa con Pumas, Jorgito llegó al equipo del norte en 2000.

7. Puebla: Fue el último equipo de Jorge Campos, antes del retiro oficial. Estuvo entre 2002 y 2004.

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