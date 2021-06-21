Los equipos de Zague en el futbol mexicano | FOTOS

Checa en esta galería la historia de Luis Roberto Alves “Zague” en el fubol mexicano. Nuestro querido Zaguito jugó solamente para tres equipos: América, Atlante y Necaxa.

Los equipos de Zague

1. América

Zague se formó como niño en el Corinthians de Brasil, pero en 1985 con 18 años llegó al América, donde estuvo hasta 1996. Tuvo una segunda etapa entre 1997 y 1998. Es el máximo goleador en la historia del club.

2. Atlante

El segundo equipo de Zague fue el Atlante, donde también tuvo dos etapas. Con los “Potros de Hierro” jugó la temporada 1996-1997 y entre 1998 y 1999, tras su segunda salida del América.

3. Necaxa

Los últimos años de la carrera de Zague fueron con los Rayos. Ahí estuvo entre 2000 y 2003, donde jugó más de 100 partidos y marcó más de 25 goles, llegando a una final y retirándose en 2003.

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