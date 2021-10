Dos equipos españoles se disputan a Luis Romo

México. El mediocampista mexicano Luis Romo estaría jugando su última temporada con la escuadra de Cruz Azul ya que dos equipos de LaLiga española lo buscan para la siguiente temporada.

Los equipos del Granada y Osasuna han realizado un seguimiento del jugador cementero en la Liga BBVA MX y en la selección mexicana , y ya tienen un acercamiento con el jugador Luis Romo para llevarlo al futbol español, según información publicada por ESPN.

“Yo creo que está un poco abierta y sigue el acercamiento, muchas oportunidades que se podrían dar, pero hasta que no esté el papel y no esté firmando ya para ir todo seguirá siendo un rumor, pláticas nada más. Realmente me gusta concentrarme con lo que me toca en el momento, ahora quiero recuperar el nivel, creo que no he estado al 100%y eso es lo que me corresponde ahora”, declaró Luis Romo en entrevista para TUDN hace unos días.





El contrato del oriundo de Sinaloa con Cruz Azul termina el 31 de diciembre de 2022.

En la actual temporada del Torneo Apertura 2021 Luis Romo solo ha disputado seis encuentros como titular con La Máquina acumulando 515 minutos y un gol anotado ante los Xolos de Tijuana.

Luis Romo, valuarte de la selección olímpica de México en Tokio 2020

Romo representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como uno de los tres refuerzos junto con Guillermo Ochoa y Henry Martín, siendo uno de los valuartes para que la Selección Azteca consiguiera la medalla de bronce en el certamen al derrotar a la selección de Japón.

El exjugador de los Gallos Blancos de Querétaro fue fundamental para la novena estrella de la escuadra Cruz Azul anotando uno de los goles en la final ante Santos Laguna en el Torneo Guardianes 2020.

En este torneo en España, Osasuna ocupa el sexton puesto con 18 unidades, mientras el equipo de Granada se ubica en el lugar 16 con solo siete puntos.