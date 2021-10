Felipe Rodríguez: aún tenemos la esperanza de jugar la Liguilla

Los Bravos del FC Juárez no tendrán actividad en la fecha de media semana, pero su trabajo diario está enfocado en el juego del domingo ante los Tuzos del Pachuca en la fecha 15 de la Liga BBVA MX . El portero Felipe Rodríguez explicó la actualidad de su equipo.

Visita con mucho en juego

Carlos Felipe Rodríguez, portero de la escuadra fronteriza, sabe que la visita al Estadio Hidalgo será fundamental en las aspiraciones de la institución de jugar la próxima fase final en el balompié mexicano.

“Aún tenemos la esperanza y los puntos para poder entrar ahí en la Liguilla y hay que enfrentar los tres partidos con esa mentalidad. Son nueve puntos trascendentales que queremos hacer en ese torneo y creo que con esa posibilidad los tenemos que encarar este partido”, declaró Carlos Felipe Rodríguez en la conferencia de prensa.

Liga peleada

El guardameta de los Bravos habló sobre las complicaciones de genera el enfrentar a los Tuzos de Pachuca en calidad de visitante y sobre lo equilibrada que se encuentra la liga en este momento.

“Si ves la tabla hay una diferencia muy corta de 5 puntos entre el lugar número cuatro y el número quince y es un torneo bastante cerrado, cada partido tiene su complicación, pero todavía tenemos la posibilidad de entrar a esa repesca, y va a ser tan complicado como nosotros desarrollemos el futbol que hemos mostrado en los partidos”, señaló el portero de los fronterizos.

La importancia de mantener el arco en cero

Carlos Felipe Rodríguez sabe que una de las grandes fortalezas de los pupilos de Ricardo “Tuca” Ferretti es mantener el cero en su portería y para eso están trabajando durante estos días previos a su viaja a la “Bella Airosa”.

“Creo que la importancia de mantener el cero porque los partidos donde hemos hecho una buena defensa hemos salido con la victoria. Me acuerdo mucho el partido contra León que hicimos un gran partido, los partidos en dónde hemos estado a la defensiva bastante bien es en dónde hemos tenido la posibilidad de ir a al frente y sacar el partido”, dijo el portero del FC Juárez.

Sería titular ante Tuzos

Aunque todavía no se hace oficial, Carlos Felipe Rodríguez se perfila para ser el guardameta titular de los Bravos en la visita a Pachuca, después de la lesión de Hugo González y a la espera de los resultados que arrojen los estudios que le hizo el cuerpo médico de Bravos.

“Del aspecto de Hugo no tengo la información, me parece que están en estudios, no sabemos todavía la gravedad o cómo vaya a ser. Y pasando al tema lo que me dices que es complicado porque vienes de no estar jugando, sin embargo uno se prepara para estar siempre a disposición del cuerpo técnico y de lo que se decida”, sentenció Carlos Felipe Rodríguez.