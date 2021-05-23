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Cruz Azul vs Pachuca y Puebla vs Santos: FOTOS de las Semifinales
Mejores fotos de las Semifinales de vuelta de la Liga BBVA MX en los duelos entre Cruz Azul y Pachuca y Puebla vs Santos, para definir la gran final.
Las mejores imágenes y fotografías del Cruz Azul 1-0 Pachuca y Puebla 1-0 Santos, correspondientes a los juegos de vuelta de las Semifinales del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. Cruz Azul y Santos son los finalistas del torneo.
Cruz Azul vs Pachuca en las Semifinales de vuelta del Guardianes 2021
Resultado: Cruz Azul 1-0 Pachuca
Resultado Global: Cruz Azul 1-0 Pachuca. “La Máquina” es finalista.
Goles: Santiago Giménez al minuto 51.
Cruz Azul enfrentará a Santos en la final del torneo.
Puebla vs Santos en las Semifinales de vuelta del Guardianes 2021
Resultado: Puebla 1-0 Santos
Resultado Global: Puebla 1-3 Santos. Los “Guerreros” llegan a la final.
Goles: Santiago Ormeño al minuto 54.
Santos llega a la final contra Cruz Azul, para definir al campeón.
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