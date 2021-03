Fuertes declaraciones de Cardozo en la presentación de su libro “Príncipe de Gol”

Hablar de José Saturnino Cardozo es sinónimo de grandeza. Sus logros, marcas y récords impactaron en el futbol mexicano, paraguayo y hasta en el internacional. Los goles que anotó a lo largo de su carrera con el Toluca todavía viven en el recuerdo de muchas personas, por lo que era necesario también plasmarlo en un libro.

El exfutbolista paraguayo presentó su autobiografía titulada “Príncipe del Gol”, en ella cuenta detalles de su histórica trayectoria, pasajes complicados que vivió y relatos inéditos. Un libro escrito por Guillermo Garduño Ramírez, que permitirá conocer aún más a Cardozo.

Durante la conferencia virtual, quien es leyenda de los Diablos Rojos, no pudo contener las lágrimas al recordar algunos momentos complicados en su carrera. En especial, uno con la Selección Paraguaya.

“Son momentos difíciles, sabes lo que me dolió quedar fuera de ese Mundial (Alemania 2006), quería jugar, pero encontré una lesión contra Dinamarca en donde me insistieron no jugar, hacía mucho frío, tenía un virus y no venía entrenando. Faltaban ocho días para el Mundial y cuando giro sentí un tirón y me imposibilitó; me quería retirar de la Selección con un Mundial y no se pudo”, reveló con la voz quebrada.

Cardozo también relata dentro del libro los sacrificios que padecía para viajar y jugar con el equipo de su país y además, poder cumplir los compromisos que tenía con el Toluca. “Venía lesionado y jugaba igual. Hacía 22 horas de viaje y aun así salía a la cancha” además apuntó que debido a sus múltiples lesiones “lloraba porque no podía jugar”, agregó.

Su infancia también será clave en esta autobiografía

“Cuando yo era niño quería mis zapatos de futbol pero en mi casa no me los podían comprar y tuve que salir a trabajar, y en el libro lo que hice para tener dinero y conseguirlos”, declaró el exfutbolista.

Estos son todos los récords que rompió el guaraní

Previo a la conferencia de “Príncipe del Gol”, se realizó un video de presentación, con la voz de Christian Martinoli, en la que se dimensionó lo extraordinario que fue el paso de Cardozo por el futbol mexicano.

• 249 goles en Liga y Liguilla con los Diablos Rojos.

• Máximo goleador de la historia del Toluca.

• 4 veces campeón de Liga con los ´Choriceros´.

• 4 títulos de goleo en el futbol mexicano.

• 29 goles en el Apertura 2002: el mayor número de goles en un torneo corto.

• 58 goles en una temporada en el 2003: cifra que ningún delantero ha podido igualar en el mundo.

El libro ya está a la venta y es promocionado por el Deportivo Toluca.