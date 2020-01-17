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¡Difícil inicio de torneo para Cruz Azul!

La “Máquina cayó en su visita al Alfonso Lastras Ramirez”

Por: Azteca Deportes

San Luis 2-1 Cruz Azul
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