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GALERÍA | Pachuca y Chivas empatan sin goles

Los Tuzos no lograron marcar en casa ante las Chivas galácticas que no pudieron explotar a la ofensiva.

Por: Azteca Deportes

Chivas vs Pachuca
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