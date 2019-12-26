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GALERÍA | América y Rayados empatan tras un primer tiempo intenso

La Final de ida era dominada por Rayados, pero América se hizo presente primero en el marcador.

Por: Azteca Deportes

Rayados vs América
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