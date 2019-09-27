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¡La victoria rojinegra en imágenes!
Los Zorros vencen a los Gallos en el Jalisco y buscan un lugar en La Liguilla.
Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs Queretaro, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs Queretaro, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 27 de Septiembre de 2019.
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Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs Queretaro, corresponding to day 12 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on September 27, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs Queretaro, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 27 de Septiembre de 2019.
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