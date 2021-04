Goleador del Atlas lanza advertencia a las Chivas

Milton Caraglio es la esperanza de gol de los Rojinegros del Atlas para el Clásico Tapatío ante las Chivas. El atacante nacido en Rosario, Argentina, sabe que el duelo es pasional y que además tiene un ingrediente extra para la “Academia”, el famoso cociente.

“Es un partido muy importante, el grupo está muy bien, viene creciendo de una manera muy buena. Cada uno entendió lo que necesitamos, lo que necesita el equipo, lo que necesitamos en este momento”, dijo Caraglio.

El delantero de los Rojinegros admitió que todo el plantel está entregando el máximo de sus esfuerzos para poder evitar la multa de 120 millones de pesos, por quedar en el fondo de la tabla porcentual.

“Se está entregando al 100 por 100 a la institución. Ahora que está la gente en el estadio se está dando cuenta del trabajo que estamos haciendo. Tenemos una semana importantísima para nosotros y una gran oportunidad para seguir sumando y creciendo como equipo”, señaló Milton.

Jugar el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco tendrá un plus para los Rojinegros, pues el apoyo de la “Fiel” será clave para poder derrotar al gran rival de la ciudad.

“Es un partido hermoso para jugarlo, lo jugamos en casa, es una gran oportunidad, tenemos que aprovecharla, tenemos que hacer bien las cosas, pero sabemos que debemos estar mirando de reojo el tema de la porcentual”, añadió el atacante de la “Academia”.

El presente que viven las Chivas, tiene sin cuidado a Caraglio y compañía, el argentino aceptó que Atlas solamente mira hacia adentro, pues de nada sirve estar esperanzados en resultados o desempeños ajenos.

“Yo me fijo solamente en el presente del equipo, para que me fijo en otros equipos si yo tengo que mejorar acá. Nosotros pensamos en Atlas, no porque sea Chivas, en cualquier otro equipo, nosotros debemos de arrancar de adentro hacia afuera”, admitió Caraglio.

Anotar en un Clásico es hermoso

Milton Caraglio ya le ha convertido gol a Chivas en un Clásico Tapatío y de acuerdo a sus palabras, esa sensación es increíble, pues enfrentar al cuadro rojiblanco es un duelo que desborda todo tipo de emociones.

“La verdad que es un Clásico con mucha pasión, se vive con mucha intensidad, es algo hermoso, ojalá me toque convertir. Siempre yo vine acá para ayudar al equipo, para aportar al máximo en lo que más pueda y en ese camino vamos, si me toca convertir bienvenido sea, sino siempre tirando para adelante”, dijo el atacante argentino.

