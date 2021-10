Hernán Cristante: “Ninguno de nosotros se puede confiar”

Los Diablos Rojos del Toluca enfrentan este domingo a las Chivas en Guadalajara . El DT de los choriceros, Hernán Cristante, tiene claro que, aunque los rojiblancos no pasan su mejor momento, no pueden confiarse.

“Va a ser una semana compleja porque si bien Chivas no viene bien, no hay que confiarse, es un equipo que a nivel individual es muy poderoso, ha tenido un buen tiempo de trabajo para corregir algunas cosas; ellos tuvieron un par de ausencias, nosotros tuvimos 5 más un lesionado, entonces ninguno de nosotros se puede confiar, ni con Chivas ni con el cierre de torneo, tenemos que seguir elevando nuestro trabajo”, dijo Cristante.





Hernán Cristante de Toluca

Además, el DT de los Diablos se animó a hablar sobre la ausencia durante la pausa en el torneo de los seleccionados como Michael Estrada, Claudio Baeza o Braian Samudio.

“Llegan hoy, van a tener dos noches de descanso antes del partido, han tenido participación, eso es bueno. No es bueno que no podamos trabajar día a día con el equipo, sobre todo en esa fase final. Es gente que está bien, muy profesional, que viene elevando su ritmo”, comentó el técnico choricero.

Hernán y la importancia del público

Finalmente, sobre el anuncio de que el lunes próximo el Estado de México pasará a semáforo epidemiológico verde, con lo que podrán retomarse muchas actividades, Hernán Cristante comentó:

“Para nosotros es una alegría que podamos ver más gente en el estadio, que nos puedan acompañar, que podamos compartir. También hay que entender que el semáforo verde -y lo hemos hablado con los chicos, no nos exenta de seguir siendo responsables, de seguir siendo cuidadosos, cuidar a nuestra gente y cuidarnos nosotros. Ofrecerle una invitación a todos los que estamos en esta sociedad que ha sido muy golpeada, cuando vemos que el verde se activa ya queremos salir a abrazar, pero hagámoslo con el mejor de los sentidos, sabiendo que esto no se acabó todavía y que es una guerra a la que no hay que darle tregua”, sentenció Hernán Cristante.