Ignacio Ambriz justificó el once presentado ante los Tigres

Es muy temprano para hablar de una “campeonitis"; sin embargo, hay que reconocer que León aún se ve muy alejado del nivel que le llevó a conseguir su octavo campeonato hace algunas semanas a pesar de Ignacio Ambriz mandó un cuadro alternativo al Volcán, mismo que justificó al término del encuentro.

La fiera cayó de visitante 2-0 frente a Tigres, otro de los grandes candidatos de este Guard1anes 2021. Bastaron los tantos de Gignac y el recién llegado Carlos González (un viejo verdugo de las panzas verdes al haberles marcado cuando aún era de Pumas en la Final del Guard1anes 2020) para sentenciar el encuentro.

“Tigres es un gran equipo. Los míos no estaban para jugar 90 minutos. Después, volvimos a jugar como normalmente lo hace el equipo, y en un descuido nos hacen el segundo y nosotros todavía no estamos finos, me falta todavía gente, pero no le quito merito tigres nos ganó bien.”, aseguró Ambriz tras el encuentro.

Podría ser una derrota de cierta forma “presupuestada” para estratega en este inicio de campaña, considerando la limitada pretemporada del equipo, así como su tardía incorporación por el tema de salud tras pasar los últimos días en cuarentena.

Los titulares del León no están listos para 90 minutos

Sin embargo, confía en que su plantel tomará el rumbo en las próximas semanas en busca del bicampeonato. “Te mentiría si te dijera que para la próxima jornada. Mis titulares estaban para jugar 45 o 30 minutos, tampoco es que me voy molesto, sabía que no iban a estar. Esperamos estar en ritmo en la jornada 3, agregando que el preparador físico le dijo que para Pachuca llegarían completos.

Ese compromiso será el próximo lunes para cerrar la segunda jornada, esperando que el Nou Camp sea una fortaleza, donde mantiene una racha de 7 partidos consecutivos ganando desde octubre pasado y que le garantizó el invicto en el Guard1anes 2020 (El único partido que no ganaron en un 1-1 justamente frente a Tigres en la Jornada 9).