Javier Aguirre está cansado de la irregularidad de Rayados

Después del empate sin goles en el estadio Azteca frente al América, el técnico de Rayados, Javier Aguirre hizo un balance de la fase regular para el equipo regiomontano dónde su escuadra ha tenido altibajos.

“El balance es irregular, es que somos un equipo muy irregular fuimos capaces de hacer muy buenas cosas y también fuimos capaces de hacer muy malas cosas a veces bien a veces mal pero metiendo todo en una bolsa y sacando todo en una sola palabra sería irregulares”, comentó el “Vasco”.

Por otro lado, Aguirre habló sobre el estado de salud del defensor, César Montes, quien salió lesionado en los primeros minutos del partido y fue sustituido por su hermano.

César Montes sale lesionado del partido

“Bueno Steffan (Medina )no va a Colombia, hablamos con el técnico de Colombia, no va a Chile Sebastián Vega y mañana a César Montes le harán un estudio en la mañana con la gente de selección nacional y definirán si se queda con ellos y ver si lo pueden recuperar para el juego de Estados Unidos, no primero es el de Canadá, él sintió jaloncito no es como que se le haya roto el músculo entonces se quedará aquí para evaluar si se queda a selección”, finalizó.





Con este resultado, Rayados llega a 22 unidades y está en el noveno sitio general mientras que los capitalinos permanecen cómo líderes con 35 puntos, por lo que clasifican de forma directa a los Cuartos de Final.

En el partido de este sábado el Monterrey sufrió para generar opciones ofensivas de peligro durante el primer tiempo. En la segunda mitad el América falló un penalti por parte del colombiano Roger Martínez.

Los Rayados cerraron el torneo con una seguidilla de seis partidos sin ganar; perdieron sus duelos de las jornadas 12, ante Juárez; 13, con León; 14, ante Querétaro; y 15, contra Necaxa; y empataron en la 16 con San Luis; y ahora con el América.