Javier Aguirre, cerca de uno de los equipos poderosos de Liga MX

Los Rayados de Monterrey han conversado con Javier Aguirre, para firmarlo como su nuevo entrenador, aunque existirían temas por los cuales no logran avanzar, en el que podría ser un bombazo en lo que a contratación de timonel se refiere.

Luego de cortar al estratega campeón, Antonio Mohamed por los malos resultados que se cosecharon, la ‘Pandilla’ continúa en su búsqueda de un entrenador que llene ese espacio, pero que además cumpla con ciertos perfiles que desea la directiva.

Por ahora los del norte no se presionan en saber quién será ese timonel, tienen aún tiempo por delante, por lo que Javier Aguirre es una opción; es un timonel con capacidad probada, que ya fue campeón en México y que se ha hecho cargo de proyectos ambiciosos en diferentes partes del mundo.

Lo que señala ESPN, es que aún tienen que ponerse de acuerdo, es el aspecto económico, pues Aguirre tendría una expectativa diferente a la de Rayados, y no es para menos, pues ha dirigido al Osasuna, al Atlético de Madrid, Zaragoza entre otros equipos de Europa.

Javier Aguirre no deseaba dirigir en México

El entrenador mexicano, comentó en una entrevista del mes de octubre de este 2020, que en México no se visualizaba dirigiendo, pues francamente está desconectado de la actualidad, los jugadores y todo el entorno del balompié azteca.

“Sí, mi decisión está firme. Son etapas. No me siento capacitado hoy”, dijo Javier Aguirre y abundó en que “veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la liga”.

Aguirre, quien también tomó las riendas de Egipto y Japón, siendo las 2 selecciones además de la mexicana en las que trabajó, abundó que en una de esas por su desconocimiento no ayudaría del todo.

Aguirre piensa más en la parte directiva para trabajar en México

El entrenador mexicano Javier Aguirre acotó que eventualmente sí le gustaría estar en México pero en un equipo en el que pueda ayudar con su experiencia nacional e internacional, pero desde la trinchera de entrenador.

“Si veo que pasa un tiempo y no me llama nadie comenzaría a tocar puertas en instituciones para ver en qué campo les puedo ayudar”.