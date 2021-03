Javier Aguirre no sale nada contento por el accionar de los Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey y León empataron 1-1 en el ‘Gigante de Acero’ en partido pendiente de la fecha tres de la Liga BBVA Mx y en conferencia de prensa, Javier Aguirre reconoció que los ‘Panzas Verdes’ les “pasaron encima” y quiere que sus muchachos no se conviertan en un equipo “gris” a pesar del rival que tengan enfrente.

“El balance es que, una primera parte que lo mejor fue que se acabó y el 1-1 no reflejó lo que pasó en el campo de juego, era para perder 3-0 en el primer tiempo y nos pasaron por encima. En el segundo tiempo logramos reorganizarnos y sin hacer un dominio aplastante, estuvimos a la altura de las circunstancia y logramos empatar, aunque casi pudimos haber perdido”, comentó Javier Aguirre en rueda de prensa.

“Pero agridulce, regalamos la primera parte o bien nos hicieron daño, no encontramos respuesta. Lo hablamos al medio tiempo y después de los segundos 45 minutos nos vamos satisfechos, porque puedes ganar, empatar, perder, pero no puede ser un equipo gris, pálido que no meta ni las manos” agregó el estratega de los Rayados de Monterrey.

Funes Mori por el récord de Suazo:

Rogelio Funes Mori y Ake Loba salvaron el resultado para Rayados, luego de que el jugador marfileño ocasionó un penal para su equipo y que a la postre, el argentino definió desde los 11 pasos para que así llegue a 120 goles con la camiseta ‘Albiazul’ y esté a un tanto abajo de Humberto Suazo, el máximo anotador del equipo regiomontano.















Sin embargo, fuera del gol de Funes Mori, el equipo de Ignacio Ambriz fue mejor en el terreno de juego y eso mismo reconoció el ‘Vasco’ Aguirre, puesto que ‘Nacho’ ha sido uno de sus pupilos en la zona técnica y lo acompañó en su aventura por el futbol europeo, donde ambos estuvieron en la zona técnica del Osasuna y el Atlético de Madrid.

“Confiamos en nuestras posibilidades, pero León hizo un buen trabajo, felicité a Nacho” añadió el técnico de los regiomontanos.

León no encuentra la fórmula de la victoria:

Por otro lado, ‘Nacho’ Ambriz y el León siguen perdiendo puntos y la posibilidad de llegar a la zona de clasificación, a pesar de que todavía quedan siete jornadas en juego y ese aspecto ocupa al técnico de los ‘Panzas Verdes’.

“Algo estamos haciendo mal porque no estamos consiguiendo el resultado, tenemos que mejorar y tener concentración. Pequeños detalles nos hacen perder partidos, pero las cosas se corrigen día a día, partido a partido”, comentó Ignacio Ambriz, técnico del León.

Ambos equipos reanuda actividad para la fecha 11 del torneo y los ‘Rayados’ viajan este fin de semana a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul, mientras que León recibe el lunes al Necaxa.