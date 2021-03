Jesús Molina respalda a Vucetich: ¿Cuántos técnicos tienen que pasar?

Jesús Molina fue el elegido para hablar ante los medios de comunicación. Es el primer futbolista de Chivas en dar la cara tras la dolorosa derrota en el Clásico Nacional ante las Águilas del América. El capitán del Rebaño Sagrado consideró que lo ideal es mantener al frente de la dirección técnica a Víctor Manuel Vucetich.

“¿Cuántos técnicos tienen que pasar? Todos los técnicos que han llegado, han tenido éxito en sus anteriores equipos, pasa más por un tema de ser autocríticos, de analizarte como jugador y no nos podemos llevar entre las patas a tanto técnico exitoso. Víctor es un técnico muy exitoso, como lo fue Luis Fernando Tena, no creo que cortar el proceso sea lo más indicado. Muchos goles nos han costado en táctica fija, él no puede entrar y decirnos cómo marcar. No podemos tirar la toalla, y siento que tenemos la capacidad” reflexionó Molina en conferencia de prensa.

El mediocampista rojiblanco fue cuestionado por las buenas actuaciones de Alexis Vega y Uriel Antuna con la Selección Azteca que disputa el preolímpico de Concacaf. El desempeño de ambos atacantes no ha sido el mismo que han venido mostrando con Guadalajara a lo largo del Guardianes 2021.

“Son situaciones diferentes, equipos diferentes y planteamientos diferentes, no nos dejamos llevar simplemente por el resultado. Estamos en el ojo del huracán por ser Chivas, tanto Alexis como Antuna son muy buenos jugadores. No hemos rendido como equipo, y su rendimiento individual no sobresale tanto como ha sido con selección, pero es un tema grupal, si el equipo anda bien, ellos van a andar bien, tenemos que sanar como equipo y mejorar” dijo el capitán rojiblanco.

Jesús Molina responde a críticas sobre el Clásico Nacional

Molina también respondió a las criticas que recibieron por haber tenido una semana libre tras la derrota en el Clásico Nacional. Defendió la programación que hizo el cuerpo técnico toda vez que no jugaron la fecha 12 ante Rayados, y el siguiente duelo de los rojiblancos será ante Santos hasta el 4 de abril.

“Necesitábamos liberarnos mentalmente, sacar telarañas, estar con la familia y volver a levantarte. Somos seres humanos y también nos duele la situación pero necesitamos estar cerca de nuestros seres queridos y si se prestaba para tener esos días libres yo no lo veo mal. Sanamos un poco la frustración de perder un partido importante. Disfruté a mis papás y retomé energía” finalizó el jugador que cumplirá 33 años el próximo 29 de marzo.