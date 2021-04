Johan Vásquez aceptó contacto con varios equipos de Europa

El zaguero universitario Johan Vásquez habló sobre su posible salida de Pumas para emigrar el futbol europeo y aceptó que ha tenido contacto con algunos equipos tras el buen nivel mostrado en la Liga BBVA MX con el conjunto Auriazul.

“Sí, la verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios e equipos, yo no estoy ansioso. No sé qué vaya a pasar terminando el torneo, no estoy pensando en eso. Yo sé que si estoy bien con Pumas, eso me va a dar eso y más . Yo estoy pensando en Pumas y los 4 partidos que quedan. Yo dejaré el alma por Pumas y quiero estar en la liguilla porque Pumas es un equipo grande y Pumas se lo merece”, aseguro Vásquez.

Johan Vásquez aseguró que no han respaldado a Lillini como se merece

El defensa de los Pumas Johan Vásquez fue contundente y asumió la responsabilidad que tienen los jugadores ante los malos resultados obtenidos en el presente torneo de la Liga BBVA MX y aseguró que su entrenador Andrés Lillini es el menos culpable de lo sucedido en este certamen, resaltando que no lo han respaldado como se merece.

“La verdad que aquí Lillini y la Directiva son los menos culpables de los resultados de Pumas, los que jugamos somos nosotros, los que sacamos los resultados somos nosotros. No se puede culpar a lo fácil a Andrés Lillini nada más porque estamos mal. Al final de cuentas si a uno le va mal en México se van a la fácil con los entrenadores. Tenemos que ser caballeros y no podemos manchar la playera de Pumas”, aseguró Vásquez en conferencia de prensa.

“Creo que no lo hemos respaldado cómo se debe (a Lillini) hemos olvidado que ha sido como un padre para nosotros, que nos ha dado la oportunidad y esperemos darle una alegría en esta recta final del torneo “, expresó Johan Vásquez.

