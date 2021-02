Juan Reynoso revela la fórmula para que Cruz Azul continúe en lo más alto

De manera sorpresiva el Cruz Azul es líder del Clausura 2021 tras el castigo para el América por alineación indebida, pero esto no le quita el sueño a su téctico Juan Reynoso quien por ahora piensa más en el partido a partido que en buscar algún récord de victorias.

Con el triunfo ante Toluca en la pasada Jornada 7, la Máquina acumuló cinco ganados de manera consecutiva, sin embargo el estratega peruano es prudente con esta racha en la LIGA BBVA MX.

“Lo que menos podemos hacer es quitar los pies del piso; hoy es un momento para poner pies de plomo. Para pensar en el semana a semana. Hay jornada doble. Vemos que los detalles se van corrigiendo, otros mejorando. No ir a mediano o largo plazo, el equipo está para pensar en el corto plazo”, comentó Reynoso en la conferencia de prensa.

Luego de muchas críticas al inicio del torneo, los resultados y el funcionamiento en la cancha, tiene con muy buenas sensaciones a los celestes.

“Nos tiene tranquilos y satisfechos: los puntos, el rendimiento y la competencia interna. A veces suena a utopía, pero ahí vamos, nos está haciendo bien pensarlo en el minuto a minuto. Ante Toluca el equipo salió a jugar y revertir el 2-2 que nos tomó por sorpresa. Hoy solo nos quita el sueño León, un rival que ya despertó y que ya viene a la alza”, agregó.

Las derrotas no asustaron al Cruz Azul

Desde la Jornada 11 del Guardianes 2020, el Cruz Azul no se encontraba en lo más alto de la tabla, pero ni siquiera esto es motivo para lazar campanas al vuelo, de acuerdo a Juan Reynoso.

“Todos nos queríamos ahogar en dos derrotas. Este torneo no es cómo inicias, sino cómo terminas. El súper liderato no te garantiza nada. No pensar en récords, no escuchar d e más al resto porque eso te puede confundir en la victoria y en la derrota”, apuntó el peruano.

Finalmente, el técnico de los cementeros también habló sobre la sanción para las Águilas en su duelo ante el Atlas, en donde afirmó que “si se infringió una parte del reglamento, hay que cumplirlas”, aunque destacó que los azulcremas hayan aceptado el castigo.