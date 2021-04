Juan Reynoso: Se dice fácil entrar a la historia como el más ganador

La victoria de Cruz Azul sobre Juárez en la Jornada 13 de la Liga BBVA MX representó mucho más que tres puntos o un atajo a afianzar su liderato; significó el récord histórico del club, en lo que a triunfos consecutivos se refiere.

La Máquina de la campaña 1971-1972 –que a la postre se coronó- ostentaba la marca de 10 partidos ganados en fila, misma que lucía insuperable hasta la noche del viernes, cuando los dirigidos por Juan Reynoso se apropiaron del reconocimiento, algo que provocó una sensación especial en el entrenador peruano.

¿Juárez exhibió algunas carencias del cuadro celeste?



“Se dice fácil meterte en la historia como el más ganador, con tantas leyendas que ganaron todo en los 70, pero sabemos que todo se tiene que concretar con lo que todos estamos buscando”, declaró Juan Reynoso.





Para muchos, la individualidad con la que Jonathan Rodríguez le dio las tres unidades a su equipo –frente al último lugar de la tabla general- exhibió algunas carencias del cuadro celeste; sin embargo, su timonel no coincide con dicha percepción y optó por otorgar mérito a los fronterizos.

“A veces, la euforia del resultado hace que no ponderemos lo que hizo Juárez, se veía que era un partido que lo íbamos a tener de trámite, pero nos llevaron a su terreno y nos complicaron. Al final, la perseverancia y la convicción de los chicos hizo que termináramos ganando”, admitió.

Y aunque el reflector, por obvias razones, se lo llevó el ‘Cabecita’, Reynoso no dejó pasar la oportunidad para felicitar al resto de su plantel, que careció de algunos futbolistas por sus recientes convocatorias a la Selección Mexicana.





“No me gustaría individualizar los triunfos, porque creo que no sería justo. Eso es lo que hoy me deja tranquilo, por en el momento y la circunstancia que estamos. Es mérito total del grupo y sabemos que la individualidad está ahí para salvarnos”, finalizó.