¡Lamentable! En Santos denuncian actos de racismo por parte de jugadores del Atlético de San Luis

¡Lamentable! En la derrota de Santos a manos del Atlético San Luis en la Jornada 7 del torneo Guardianes 2021 de la LIGA BBVA MX, jugadores de los ‘Guerreros’ aseguraron que Félix Torres recibió comentarios rascistas por parte de algunos elementos de los ‘Colchoneros’ mexicanos.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, en el que el colegiado del partido terminó expulsando a un jugador de cada equipo, el brasileño Matheus Doria lamentó y condenó lo sucedido en contra del ecuatoriano Félix Torres.

“Hoy en el fútbol no se puede permitir que gente de afuera influencié y esto no puede pasar en el fútbol ni de aquí ni mundial, que haya racismo. Mi compañero Félix Torres ahora está llorando en el vestidor y eso para mí no esta permitido, él es mi hermano, es mi compañero, no puede pasar eso en México, en Brasil o donde sea, ya pasamos por eso hace tiempo, pida disculpas a todos ustedes, los medios al venir a decir estas cosas, que no me gusta venir aquí, mucha gente va decir que está llorando porque perdió, no”, denunció el defensa central brasileño.

“Más allá de que perdimos y no sumamos tres puntos, el racismo no puede ser, él es mi compañero, está llorando ahora, tienen que revisar las cámaras, pido que revisen todas las cámaras, ahora cuando salió expulsado, tuvimos actos de racismo, ya pasamos este tipo de cosas, no tenemos diferencias de colores, todos somos iguales papá, eso ya quedó atrás, es cosa antigua, por favor nomás pido que me ayuden con eso y que revise la gente las cámaras, venimos a jugar fútbol y disfrutar de este deporte, de las cosas que nos toca hacer, no estar ahí parando el juego y tiene que revisar el VAR cada 10 minutos, checando la cámara, venimos a jugar, nada más queremos hacer nuestro trabajo, no pido nada muy grande, solo pido hacer mi trabajo de manera tranquila y que no tenga falta de respeto para mis compañeros o conmigo o con quien sea porque venimos hacer nuestro trabajo y los que están afuera no pueden faltar al respeto y mucho menos por racismo”, concluyó Doria.

Félix Torres dio su versión de los hechos

Tras el término de la conferencia de prensa, el jugador Félix Torres dio la versión de los hechos y entre lágrimas, aseguró que recibió insultos rascistas: “Recibí unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado”.