Nicolás Larcamón: “Aspiramos a clasificar a las instancias finales”

Puebla pasa por su mejor momento en la Liga BBVA MX , la Franja tiene racha de 2 victorias consecutivas. El DT del equipo camotero, Nicolás Larcamón, habló en conferencia y aseguró que el juego por la fecha 15 ante León puede ser un escenario favorable para consolidarse en la clasificación de cara a la liguilla.

“Es un momento en el torneo donde el partido llega con muchísimas cosas, el foco está puesto en nosotros y puede estar la oportunidad de empezar a consolidarnos de una buena manera, en el lote de los que van a clasificar a las instancias finales del torneo y es a lo que aspiramos”, comentó Larcamón.

Las expectativas del equipo

Además, se refirió a las expectativas de Puebla en el actual torneo.

“La realidad que me planteaba yo en ese momento, tenía más que ver con una realidad que era apropiada para un equipo que ya de por sí con los mismos jugadores que habíamos tenido en el torneo pasado, llegar a las instancias de semifinales era muy exigente y un desafío muy grande y yo creo que para la salud del proyecto no podemos pretender estar siempre en semifinales, después siempre es posible y yo sigo creyendo en la producción del equipo”, confesó el DT de la Franja.

Mejoras en los últimos partidos

También, Larcamón se animó a hablar sobre las mejoras del equipo en los últimos juegos.

“Siento que muchísima gente me ha demostrado confianza cuando los resultados no eran los esperados, al equipo se le ha complicado un poco más, lo que tiene que ver con lo competitivo, la realidad es que uno trabaja para brindarle las mejores herramientas a los futbolistas y complementando de la mejor manera, los cuales son una parte importantísima, todavía el equipo no aseguro nada, pero siempre voy a querer que a Puebla le vaya de la mejor manera”, sentenció el técnico del Puebla.

El valor de sumar de a tres

Otro de los que habló en conferencia de la Franja fue el jugador Javier Salas, quien habló de la importancia de sumar de a 3 en los últimos juegos.

“Importantísimo porque nosotros estamos enfocados en eso el puntualmente, ya que nuestras aspiraciones es quedar en lo más alto posible en la tabla, todavía quedan bastantes partidos y si nos encontramos de la manera que lo pensamos podemos quedar muy arriba”, comentó el futbolista camotero.