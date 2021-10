La Liga BBVA MX, planteará política general contra la Violencia

Luego de los hechos suscitados al final del partido entre el Atlético de San Luís ante el América , donde la violencia se hizo presente una vez más en el estadio Alfonso Lastras, el presidente Ejecutivo de la Liga BBVA MX , Mikel Arriola fue claro y señaló que no se tolerará ningún tipo de violencia en la Liga BBVA MX.

Prevención de la violencia

“En el caso del Alfonso Lastras, estamos revisando también el tema, el incidente ocurre a las afueras del estadio, lo que nos dice, que debemos de seguir con las reuniones previas con las autoridades de seguridad pública, identificando a los violentos, previniendo que en las inmediaciones se generen este tipo de acontecimientos y revisar también el orden de entrada, de salida, para prevenir actos de violencia, no dejaremos de hacerlo, desde luego que lo que vamos a plantear en la Asamblea, es una política general contra la violencia, pero no nos vamos a espera un minuto para actuar, para reducir a cero este tipo de actos”.

Complicado pero no imposible

Arriola, agregó que erradicar la violencia dentro y fuera de los estadios es complicado, pero no imposible. Con las campañas realizadas, como la de “Grita México”, la cuál hace un llamado de conciencia para ser incluyentes e inclusivos, ha tenido resultados, por lo que es esperanzador luchar contra la violencia.

Educación y prevención

“Esta política transversal de la liga vs la violencia, tiene que ver con la educación y la prevención. El no aceptar la violencia implica que desde la llegada de algún jugador extranjero, o desde la formación de nuestros jugadores de fuerzas básicas, y jugadoras, pues tenemos que ser muy insistentes, en que la Liga no tolerará ningún tipo de violencia y que nadie que sea violento podrá ser parte de la Liga. No podemos ser ajenos a ese tema y lo repudiamos, lo hemos hecho de manera contundente, hemos tomando todas las acciones que tenemos a la mano para combatirlo, tanto preventivas como sancionatorias, de los casi 300 partidos que se han jugado este año tenemos 10 incidentes de violencia” sentenció Mikel Arriola.

Se definirá en diciembre

La próxima Asamblea de dueños será en el último mes del año, dónde se tocará este tema, además del calendario para el próximo torneo en el 2022. Cabe resaltar que el 2022, es año mundialista y hay muchos temas por definir como el si habrá o no Mundial de Clubes.