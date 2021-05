Larcamón pide que Puebla le de rienda suelta a sus ilusiones

Después de 11 años, Puebla volverá a disputar una semifinal de Liga MX tras derrotar 1-0 a Atlas en el estadio Cuauhtémoc en un partido sumamente cerrado en el cual la diferencia fue un autogol de Anderson Santamaría. Sin embargo, el técnico de La Franja, Nicolás Larcamón sabe que a partir de semifinales todo puede suceder.

“Hace 11 años tenía 25, y no me acuerdo, pero seguramente no me imaginaba que iba a estar sentado acá. Estos muchachos hoy se merecen jugar las semifinales del torneo, dándole rienda suelta a todas sus ilusiones. Pero también es importante mantener el temple.”

El estratega poblano terminó molesto con el arbitraje en el partido de ida. Sobre todo luego de ver el gol de Jairo Torres, que a su parecer condicionó el partido, pero al finalizar la vuelta confesó que ya no hablaría del arbitraje.

“Del arbitraje no voy hablar. Ojalá y Dios quiera que no nos regalen las cosas, pero que no nos compliquen las cosas. Lo que tiene que ver con el arbitraje prefiero no hablar. Ellos tienen fallos como todos cometemos.”

Por otra parte, agradeció a los jugadores, quienes confiaron en su trabajo a pesar de que no conocían su forma de trabajo. También aseguró que se siente orgulloso de que hayan creído en su filosofía.

“Normal, creo que la llegada de un técnico creo que cambia mucho el paradigma del prototipo de un entrenador. Es lógico que haya dudas, porque no me conocían. Mi trayectoria era de dirigir ligas elite, pero esa valorable.”

“Se siente orgullo de lo que es este grupo de jugadores, orgullo de lo que han creído en nuestro trabajo. También nos representa mucha ilusión, mucha fe. Esas emociones en general.”

Finalmente, comentó que todavía pueden mejorar en muchos aspectos tanto tácticos como físicos, así como el manejo del juego.

“Yo siento que hay muchos aspectos positivos. En líneas generales fuimos un bloque muy consistente y aún con las urgencias de necesitar un gol, siento yo de que fuimos muy claros. Por momentos jugamos bien al futbol y pudimos manejar los tiempos del partido.”