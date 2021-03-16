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¡Las mejores imágenes de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Checa todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX-Guardianes 2021, con esta galería. Hubo Clásico Nacional, Tigres no levanta y Atlas va en serio.

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