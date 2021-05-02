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¡Las mejores imágenes de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Se jugó la última jornada del Guardianes 2021 en su fase regular. Cuatro equipos directo a la liguilla y ocho disputarán el repechaje de la Liga BBVA MX.

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