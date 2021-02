Lillini no se guardo nada con caso de COVID-19 de Gigliotti

Las polémicas declaraciones del jugador de León Emmanuel Gigliotti donde acepta haber jugado la final del torneo pasado de la Liga BBVA MX han cimbrado a todo el fútbol mexicano.

El técnico de los Pumas Andrés Lillini, fue tajante, asegura confiar mucho más en el futbolista que en el Club Leon que pertenece a Grupo Pachuca que preside, Jesús Martinez, ya que este grupo ha estado inmiscuido en una serie de escándalos.

“De que sí él dijo que tuvo COVID-19, es verdad. Yo le creo a Emanuel Gigliotti; que seguramente no lo sabía y se puso en riesgo a todos”.

“Sí él jugó contagiado o no jugó contagiado y sí él lo dijo y el Club no lo dice, son cosas de ellos”, sentenció Andrés Lillini.

El futbolista confesó abiertamente, durante una entrevista para Tyc Sports, que estuvo contagiado de COVID-19 al momento de jugar la Final del Torneo Guard1anes 2020 entre Pumas y León.

“Jugué la Segunda Final, sin saberlo, contagiado, porque el otro día yo ya me iba Argentina, me hago la prueba PCR que me pedían en Argentina y me da Positivo”.

La situación ha ido creciendo y se ha vuelto un detonante, pues recordemos que también el Técnico de León Nacho Ambriz dio positivo de COVID-19 tras ganar la Gran Final, hecho donde incluso tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un cuadro neumonico debido a las complicaciones de este virus.

León fue irresponsable de la situación de Gigliotti

La irresponsabilidad y los malos manejos de la situación por parte del equipo perteneciente a Grupo Pachuca de Jesús Martínez han arrojado preocupación dentro y fuera de la Liga BBVA MX.

“ Debemos cuidarnos, debemos saber que esto no es una situación fácil y principalmente tomar conciencia de lo que hacemos y decimos porque después todo se magnifica, pero deportivamente nosotros jugamos esa final, la perdimos contra ese rival... Es una situación muy propia del club. Nosotros nos cuidamos y mucho el club gasta mucha plata Por eso nosotros no hemos tenido ningún problema”, aseguró Andres Lillini, técnico de los Pumas.

Cabe mencionar que Emmanuel Gigliotti fue factor determinante en aquella Final ante el equipo universitario, al marcar dos de los tres goles con los que León se impuso en la eliminaría donde los esmeraldas terminaría levantando el título del fútbol mexicano.