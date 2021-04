Lo sobresaliente de la Jornada 16 Liga BBVA MX del Guardianes 2021

Un torneo más del futbol mexicano está llegando a su fin, a estas alturas las Directivas ya comienzan a pensar en planes de reestructuración tras la terrible campaña que han dado sus equipos, mientras que otros están contentos con los resultados. Es momento de hacer resaltar lo que más nos sorprendió de la Jornada 16 de la Liga MX.

LA SORPRESA:

La victoria de Toluca sobre el América de 3-1. El equipo que dirige Hernán Cristante ya llevaba 6 partidos sin poder conseguir una victoria y cuando mejor jugaban las águilas las derribaron. El nombre de Alexis Canelo será con el que soñarán los aficionados azulcrema pues este futbolista fue desequilibrante y rápido. Autor de un gol, pero creador de dos de las tres anotaciones.

SEMANA PERFECTA:

Las Chivas tuvieron una semana perfecta al conseguir 9 puntos de 9 posibles, ganaron contra Tijuana, a media semana vencieron como visita 2-1 a Monterrey y la cereza del pastel fue llevarse el Clásico Tapatío por la mínima con anotación de Ángel Zaldívar. Aunque este último decepcionó a los espectadores pues fue un partido aburrido con pocas llegadas, dominado por los rojinegros que nuevamente no fueron contundentes, mientras el rebaño aprovechó la única ocasión de gol que generó. El rebaño es noveno de la clasificación con 22 unidades.

CLÁSICO REGIO ¿EL ÚLTIMO DEL TUCA?

En una nueva edición del clásico regio, los felinos lograron remontar y se llevaron la victoria 2-1 con anotaciones de Carlos González y André Pierre Gignac, lamentablemente el partido se manchó de violencia ya que tras la expulsión de Carioca hubo varios empujones. Aunque esto no se limitó al terreno de juego, lamentablemente también en la tribuna donde un aficionado de rayados tuvo que ser hospitalizado por lesiones en las costillas, cráneo y tórax.

Esta misma semana empezaron a circular rumores en torno que la directiva no renovaría el contrato de Ricardo Ferretti, por lo que en su entrada a la cancha la afición de los ‘tigueres’ no dudo en ovacionar al Tuca, después de todo ya van más de 10 años y 10 títulos

MAZATLÁN ON FIRE:

Los cañoneros pararon la racha que tenía el León de 5 victorias consecutivas con un partidazo en la perla del pacifico que nos regaló 7 goles en total donde al final lo de Tomas Boy se llevaron la victoria 4-3. Tras esta victoria lograron colarse al puesto número 12 de la tabla general, lo que los posiciona por el momento en puestos de repechaje con un total de 21 unidades. Sin embargo tendrán la misión de cerrar el torneo regular con victoria en su visita a Monterrey para que Pumas, Pachuca o Tijuana no les puedan arrebatar el último lugar.



A ROMPER EL COCHINITO

Atlético San Luis perdió nuevamente, ahora en manos de Cruz Azul por lo que sigue como último de la tabla porcentual, sólo un triunfo ante Pachuca y una derrota del Atlas contra Necaxa lo podría salvar de pagar la multa de los 120 millones de pesos. Por su parte el cuadro rojinegro está obligado a ganar a como dé lugar contra los rayos para que ellos tengan en sus propias manos su destino y la sanción económica sea de 70 millones en lugar de 120. Por último FC Juárez al ser los antepenúltimos en esta zona están obligados a pagar los 50 millones de pesos restantes.

Este fin de semana le diremos adiós al torneo regular del Guardianes 2021. Necaxa, Juárez y Atlético San Luis son los únicos equipos que hasta el momento están sin posibilidades de la repesca.