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Los 10 últimos entrenadores del Cruz Azul ¿Quién lo ha hecho mejor? | EN FOTOS

Desde julio de 2007 hasta la actualidad, estos son los 10 últimos entrenadores del Cruz Azul. Tena, Meza, Caixinha y Robert Siboldi el más reciente, que dejó al equipo este 2020.

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