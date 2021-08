Juan Ignacio Dinenno mandó un contundente mensaje a la afición

Después de 8 partidos sin ganar en la Liga BBVA Mx, en Pumas son conscientes que la victoria ante La Franja de Puebla ha liberado mucha presión en el equipo. Juan Dinenno afirmó el próximo partido contra Toluca buscarán mantener esa inercia positiva y llevarse los tres puntos cómo visitante.

El delantero Juan Ignacio Dinenno aceptó que la presión es resultado de jugar para un club grande asumiendo la responsabilidad y mandando un contundente mensaje.

“Realmente somos conscientes de que estamos en un club gigante, lo tenemos que demostrar dentro del campo de juego con resultados, no lo veníamos haciendo y eso lleva a tener presión, que no es más que hacernos responsables de donde estamos, confiamos que esta victoria sea un click para que de aquí en adelante sumemos. Este es un club que merece estar en otra posición de la que está el día de hoy y para eso tenemos que ganar el fin de semana y más allá de que sentimos de qué estamos en un momento más que positivo sabemos que contra Toluca tenemos nueva que dar más de lo que hicimos contra Puebla”. Aseguró Dinenno en conferencia de Prensa.

Incluso el artillero argentino apoyó y respaldó a la afición universitaria tras las protestas de los hinchas en el Estadio Olímpico Universitario.

“Tenemos que convencerlos con resultados, tuvimos una mala racha, que no alcanzaba la forma y aunque demostráramos ganas e interés en ganar los partidos eso no alcanzaba, por la cantidad de partidos que no ganábamos, obviamente a la afición se le agradece el apoyo, en este caso la libertad que tuvo de manifestarse, son libres y responsables de los actos que hacen, si para ellos fue bueno manifestarse de la manera que le hicieron es muy aceptable, cuando uno es hincha de un club como Pumas con tanta identidad se le exige buenos resultados. Comprendo sus ganas y a veces de creer que los jugadores están de paso en la institución y que ellos son incondicionales, pero a pesar de que eso que es una realidad, nosotros tenemos las mismas ganas de salir adelante que tienen ellos”.

La mente puesta en los Diablos Rojos

Dinegol no piensa en otra cosa que ganarle a Toluca a el próximo domingo en el Estadio Nemesio Diez y sabe que de sacar los tres puntos podrían tener ahora una racha positiva.

“Yo creo que estamos en condiciones de alargar la racha más el allá del día domingo, nuestra energía tiene que estar enfocada en el domingo contra Toluca y dejar todo lo necesario y lo mejor para ganar el domingo, quiero que quede claro que el domingo vamos a ir a Toluca a ganar”.