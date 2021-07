Pumas presenta su nueva piel para el Apertura 2021

Los Pumas de la UNAM, comprometidos con el medio ambiente, presentaron de manera oficial su nuevo jersey para la siguiente temporada, fabricado con un 75 por ciento de fibras de poliéster reciclado, generado con botellas de plástico.

La indumentaria no solamente es Eco-Friendly, su tecnología continua marcando tendencia con Move To Zero, la iniciativa de la marca deportiva que patrocina a Pumas para lograr un futuro con cero residuos y cero emisiones de carbono.

Las botellas de plástico nunca se han visto tan bien.

Tal como lo dice el encabezado en redes sociales, ”las botellas de plástico nunca se han visto tan bien”.

Además, la nueva camiseta mantiene el diseño vanguardista y plasma la historia y costumbres del Club.

“El diseño de nuestro jersey de local blanco tradicional presenta sobre el pecho el gran emblema del club en tono dorado. Mientras que a los costados se muestra “PUMAS” con una tipografía personalizada de cantera”, apuntó el conjunto auriazul en redes.

El jersey de visita hace alusión a Cantera

Por su parte, el jersey de visitante presenta gráficos inspirados en la superficie rocosa, con un patrón negro que cubre la camisa con un diseño gráfico audaz, y presenta el gran emblema dorado del puma en el centro. Dentro del cuello, el sello “Hecho en Cantera” está estampado con orgullo, detalló la institución.

Mediante el comunicado, Pumas puntualizó que parte del diseño es en honor al campus de entrenamiento del equipo, la famosa Cantera de la UNAM, y los talentos que ahí se han desarrollado. Las grecas de la camiseta representan la roca y una tipografía personalizada hacen referencia a la piedra volcánica de las instalaciones.

“La historia, la pasión y el orgullo son pilares universitarios que se funden en el territorio del sur de la Ciudad de México y toman la forma de la piedra de Cantera para las grecas en el diseño de la colección 2021/22 del Club Universidad Nacional”, finalizó el comunicado.

Pumas inicará el torneo Apertura 2021, el próximo domingo 25 de julio ante los Rojinegros del Atlas en Ciudad Universitaria.

