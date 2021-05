Los memes de las semifinales de la Liga BBVA MX

Cruz Azul y Santos pelearán por el título del Guard1anes 2021 y las redes sociales reaccionaron con todo, aquí te dejamos los mejores memes de las semifinales.

La Gran Final del futbol mexicano está lista. Cruz Azul buscará romper una sequía de 24 años sin título, mientras que Santos quiere conseguir su séptimo campeonato, cosa que no logra desde el 2018.

Las semifinales estuvieron llenas de emoción y los memes no se hicieron esperar, pues el Cruz Azul por momentos dio indicios de no poder acceder a la Gran Final y como Santos venció por amplia ventaja al Puebla, los aficionados no tardaron en reaccionar las mejores fotos de estos encuentros.

El gol de Santiago Giménez llenó de ilusión a La Máquina, que tiene todo para ser campeón, pues fue el mejor equipo del Guard1anes 2021 y recibirán el partido de vuelta en su casa, el Estadio Azteca.

Por su parte, los Guerreros sentenciaron la semifinal desde el primer partido, ganaron por marcador de 3-0 y a pesar de los esfuerzos que hicieron los de La Franja, no pudieron revertir la desventaja del primer encuentro.

Esta final ya se vivió en el Clausura 2008, donde los de La Laguna vencieron a los Celestes en el encuentro de ida, por marcador de 2-1, para que en la vuelta con un empate 1-1, pudieran levantar su tercera liga.

Desde ese entonces el Cruz Azul ha llegado a otras cuatro finales, pero la historia ya la conocemos. Primero perdió contra Toluca, luego ante Monterrey, después la recordad final contra América en 2013 y gol de Moisés Muñoz, y por último en el 2018 una vez más ante las Águilas.

Por su parte, Santos suma seis finales: las primeras tres perdió: Bicentenario ante Toluca, Apertura 2010 contra Monterrey y Apertura 2011 vs Toluca; pero lleva tres finales a las que arriba y gana: Clausura 2012 gana a Monterrey, Clausura 2015 venció a Querétaro y en el Clausura 2018 derrotó al Toluca.

Sin duda será una gran final, Cruz Azul por romper la sequía y Santos por empatar a Pumas y Tigres con siete campeonatos.