Los Tuzos del Pachuca reciben aviso de veto

En medio de las semifinales del futbol mexicano, en el Club Pachuca se presenta una penosa situación. Los Tuzos han recibido aviso de veto, tras poner en riesgo la integridad de los futbolistas, cuerpo técnico Y afición en general, lo que ha detonado la advertencia de que el Estadio Hidalgo podría ser vetado.

Esto tras los acontecimientos que se presentaron en el encuentro frente al América, en el que algunos aficionados invadieron la cancha al finalizar el juego de ida de los cuartos de final. La Comisión Disciplinaria le aplicó una sanción económica al club hidalguense, y le extendió un aviso de veto.

“Esta sanción es derivada de la invasión a cancha de 7 personas al final del partido, situación que puso en riesgo la integridad y salud de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, además tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicha invasión representa un flagrante violación a los protocolos”, manifestó el organismo mediante un comunicado.

Por lo pronto no se precisa cual sería la sanción económica para el Pachuca, lo que sí es evidente, es que en aquel juego los aficionados ignoraron por completo las estrictas medidas sanitarias que se deben cumplir, en plena pandemia, cuando invadieron la cancha del Estadio Hidalgo buscando de acercarse a sus jugadores después de que finalizara el encuentro.

Aficionados tocaron a jugadores del América

No obstante, uno de los aficionados del América llegó incluso a abrazar a Guillermo Ochoa en la cancha, no solo ignorando la sana distancia, sino además poniendo en riesgo al guardameta azulcrema, pues no tenía colocado el cubrebocas adecuadamente, ya que lo traía en el cuello.

Otro de los futbolistas que pudo ser alcanzado en aquel encuentro por uno de los invasores fue Giovani dos Santos, quien también tuvo que ceder al abrazo de un seguidor hasta antes de que los elementos de seguridad lograran retirar a los irresponsables de la cancha de los Tuzos.