Luis Romo tiene claro su objetivo: jugar en Europa a la brevedad

El mediocampista del Cruz Azul, Luis Romo tiene muy claros sus objetivos en un corto plazo, en el que jugar en Europa y sumarse de lleno a la Selección e ir al Mundial, es prioridad, sin embargo, para ellos se deben de atender otros temas para que lo logre.

Luis Romo acotó su alto deseo por irse a Europa, tiene 26 años y entiende que el mejor momento es ahora, pero enmedio de esta meta, parece que todo podría tomar un cambio.

Rayados buscaría llevarse a Romo

Reportes sostienen que los Rayados verían con buenos ojos sumar a Luis Romo a sus filas, para fortalecer el mediocampo e intentar avanzar en el objetivo que es un campeonato, el cual se esfumó el torneo pasado al medirse ante Atlas en Cuartos de Final, equipo que al final fue campeón.

Rayados, con su poder adquisitivo parece que se lanzará por Romo y podría inclusive dar algún jugador como Carlos Rodríguez a cambio del mediocampista, en una operación que reulta interesante, pero que no es precisamente lo que anhela el sinaloense.

Romo apunta a Europa

En una reciente entrevista, Luis Romo indica que su objetivo es irse a Europa y entendiendo que se necesita sobre todo mantenerse en un buen nivel, se enfoca en rendir al máximo para estar presente ante los ojos de clubes del Viejo Continente.

“Voy a hacer todo lo posible por ir a Europa, todo lo que esté en mis manos y sea lo que sea que implique lo voy a hacer porque es mi sueño y si yo renuncio a mi sueño me estaría traicionando a mí mismo, entonces voy a hacer todo por salir, pero a Europa”, indicó Romo en esta entrevista.

Aclaró que no es que no esté feliz en Cruz Azul , pero abundó en que su objetivo es Europa. Entiende además que logrando marcharse con contrato vigente con Cruz Azul o libre, si su nivel no es el ideal, no logrará dar el gran salto que espera.

Quiere ser parte de la Selección Mexicana

Aunque ha estado en los llamados de la Selección Mexicana, quiere asegurar del mismo modo con un buen rendimiento, su lugar, luego conseguir el boleto al Mundial y despejar todas las dudas que surgieron en el segundo semestre con descalabros sonados.