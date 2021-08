Luis Romo lanza guiño a las Chivas | Liga BBVA MX

El mediocampista de Cruz Azul, Luis Romo, se ha convertido en uno de los referentes del equipo dirigido por Juan Reynoso.

Durante su estancia con La Máquina, su nivel ha dado de qué hablar, situación que lo coloca como una de las promesas en poder emigrar al futbol europeo, algo con lo que sueña el jugador de 26 años de edad.

“Realmente en estos momentos solo pienso en Europa, en caso de quedarme en México, me encantaría quedarme en Cruz Azul; es un club muy grande que me ilusiona mucho estar ahí. La verdad me encanta el club, la institución, siempre lo vi”, mencionó Romo en una entrevista para ‘Los Líderes’.

En caso de lograr jugar en el Viejo Continente, Luis Romo aseguró que a su regreso, tendría las puertas abiertas para jugar en cualquier equipo de la Liga MX y resaltó la grandeza de Chivas.

“Saliendo de Europa y regresando, se abre la posibilidad para todos. Decirle no a Chivas sería algo muy tonto, porque es un club con mucha vitrina, con mucha grandeza también y digno; entonces ahorita estoy concentrado al cien por ciento con Cruz Azul, si no me voy a Europa, no me gustaría salir a otra parte”, agregó Romo.

La trayectoria de Luis Romo con Cruz Azul

Luis Romo llegó a Cruz Azul para el Clausura 2020. Luego de un año y medio con la escuadra de La Máquina, el mediocampista ha disputado 48 partidos sumando la fase regular de la Liga MX y Liguilla.

Además, logró conquistar la ansiada novena estrella tras ganar el Torneo Guard1anes 2021.

Con la Selección Mexicana, Romo se colgó la medalla de bronce durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y actualmente, fue convocado para disputar los primeros juegos del Hexagonal Final con la Selección Azteca.

El siguiente compromiso de Luis Romo con el conjunto celeste, será el próximo domingo 29 de agosto cuando Cruz Azul reciba en el Estadio Azteca a Pachuca, en el encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Grita México, Apertura 2021.

