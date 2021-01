Marco Fabián lanza guiño a las Chivas del Guadalajara

El delantero mexicano Marco Fabián, de Bravos de Juárez, se mide en la jornada 4 ante el conjunto de las Chivas, un duelo que luce interesante y en el cual el atacante azteca va “sentimental”.

Marco, quien juega desde el año pasado en la escuadra de la frontera recalcó que ir de regreso al Estadio Jalisco le mueve sentimientos, pues se siente “en su casa”.

“Muy bonito. Va a ser un partido de sentimientos muy muy grandes, el regresar a casa, porque para mí es mi casa. Ahí viví muchos años, desde que pusimos la primera piedra para que se construyera el estadio ahí, la inauguración. Viví grandes momentos en ese estadio, algunas tristezas”, comentó el jugador que hoy defiende las aspiraciones de Bravos, que sumó a su andar en esta campaña una derrota, el pasado martes.

Fabián de la Mora, de 31 años recalcó que se esforzará por la causa fronteriza aunque abundó en el gran cariño que le tiene al Rebaño.

“No tengo problema en decir que siempre llevo esos colores. Fueron 17 años en esa institución, se dice poco, pero nací y desde el primer momento en que me fui de México me fui vistiendo esos colores. No sabía si iba a regresar vistiendo los mismos colores u otros, pero sabía que algún día podría volver a pisar ese estadio”, enfatizó el también seleccionado nacional en múltiples ocasiones.

Tendrá un retorno extraño a la casa de las Chivas

Para Marco Fabián, es motivo de emoción el volver a la cancha en la que juega como local el equipo de Chivas, pero encontró 2 motivos para mencionar que el retorno es de un modo en el que nunca pudo imaginar:

1.- Juega para Bravos: Marco Fabián comentó a Record, que como profesional pondrá todo en el campo este sábado ante Chivas, pues “no me gusta perder en nada”.

2.- Un estadio sin público: El delantero Marco Fabián recordó además que el estadio sin público será un factor que toma en cuenta como inusual, más allá de que el periodo sin afición en los recintos se ha extendido.

“Ahora se da, será vistiendo la playera de Juárez, se da con circunstancias diferentes, sin gente, viviendo una pandemia. Todo esto no me lo hubiera podido imaginar, pero cómo se está dando igualmente estoy muy agradecido”.