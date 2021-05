Matías Vuoso tiene grabado el título que le ganó a Cruz Azul

Hace trece años Cruz Azul y Santos se enfrentaron en una Final, Matías Vuoso era jugador de los Guerreros y parte fundamental en el ataque, por lo que platicó en exclusiva con Azteca Deportes sobre los detalles que pasaron en esa serie.

“Empezamos mal ese partido. Cuando terminó el primer tiempo hubo una pelea entre dos compañeros y creo que eso fue el inicio de todo lo bueno que nos pasó, pues remontamos el marcador (1-2 en el Estadio Azul). Y pues bueno, todos saben el resto, pero si hubo una pelea fuerte, que era entre los dos más grandes y que eran los líderes del grupo, tuvimos que entrar todos a separarlos”, aseguró Vuoso.

En aquel entonces Santos era dirigido por Daniel Guzmán, y con la remontada en la ida, para que en la vuelta, en el Estadio Corona, los directivos cuidaron al plantel y crearon una estrategia para concentrar al plantel.

“Llegamos un día antes a Torreón porque nos querían alejar de todo el bullicio que había allá, el equipo tenía siete años que no salía campeón y llevaba dos luchando por no descender. Nos querían alejar de todo eso.

“La final arrancó muy bien porque anotamos el gol y nos pusimos 3-1 en el global , pero después hacía un calor, creo que estábamos a 40 grados en Torreón, la sensación térmica en la cancha era de 44, en el segundo tiempo nos hacen un gol y la verdad es que si terminamos sufriendo”, agregó el exdelantero.

En el 2008, Santos consiguió su tercer estrella tras vencer por global de 3-2 a La Máquina. Esta campaña los cementeros podrán tener su revancha.

Matías Vuoso también jugó con los Celestes durante un año entre el 2015 al 2016, y sabe lo que significa tener la presión encima de no quedar campeón.

“Aunque siempre lo digo, Cruz azul no tiene el tiempo de vida que tiene el América o las Chivas, La Máquina tiene 50 - 55 años de historia en la Primera División y con todos los títulos que tiene y las finales perdidas, digo si hubiera ganado la mitad, sería el mejor equipo comparado en historia y títulos”, agregó.

Por su parte cree que los jóvenes que militan en Santos Laguna como Eduardo Aguirre, Alan Cervantes o Carlos Acevedo son para resaltar.

“Los chavos de hoy lo están demostrando que cuando entraron lo hicieron bien y tienen muy merecido estar en esta final. Eso, combinado con jugadores experimentados como Doria, Valdez, Gorriaran o Hugo Rodríguez creo que llevarán a los chicos a ser mucho mejores.

“Ojalá que se quite ese estigma de que los chicos no ganan campeonatos y que lo gane Santos, que no sólo el dinero predomine, sino que un equipo como ellos puede dar la sorpresa”

A pesar de que el partido de ida terminó en victoria para Cruz Azul por la mínima, no pierde la ilusión en que Santos pueda remontar la serie.

“Cruz Azul es un equipo que hizo las cosas bien, no se le ven fisuras, es un equipo que solamente perdió tres partidos en todo el torneo. Yo la verdad lo veo con muchas más virtudes que defectos, pero no deja de ser una final, creo que sin duda es el favorito, pero yo le tengo fe a Santos. Me encantaría que gane”, dijo.

El corazón de Matías Vuoso es verde y blanco

Matías Vuoso vivió momentos únicos con los Guerreros, por eso lo considera el club más especial en su paso por México.

“El hecho del campeonato, de los dos títulos de goleo y el tema del primer gol y el último en el viejo Corona. Ser parte, ser un pedacito de historia de un club que me dio tanto, para mí es una alegría enorme”, finalizó.

Todavía le quedan 90 minutos a la serie de esta final y la ventaja es mínima, nada está escrito. Cruz Azul conseguirá la novena o Santos la séptima.