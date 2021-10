Mazatlán F.C. con esperanza en entrar al repechaje

Mazatlán F.C. puso en riesgo su lugar en zona de reclasificación tras perder ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo el técnico, Beñat San José reconoció la superioridad de La Franja a los largo del encuentro. Además, no se quejó del accionar de su equipo.

“Ellos tuvieron más la pelota, sabíamos que iba a ser así. Jugaron en su cancha es un equipo que ya llevan tiempo trabajando juntos, tienen buenos automatismos, centrocampistas que generan buen futbol y desde que ellos han tenido más la pelota. Nuestro partido era intentar cerrar líneas y jugar a contragolpe, hemos tenido nuestras ocasiones” dijo el técnico de Mazatlán en conferencia de prensa.

Por otro lado, mostró su disgusto por haber recibido el primer gol del encuentro por la vía penal. La pena máxima se sancionó debido a una mano cometida por el defensor Jorge Padilla. Al minuto 68 Christian Tabó anotó desde los 11 pasos y Mazatlán no se pudo recuperar

“La jugada esa no sé si la habrán revisado o no, pero nos hemos quedado con la duda si sería penal o no, como el nuestro que me han dicho que si ha sido. Trabajas tanto, trabajas tanto que te metan por penal duele mucho.” Dijo Beñat

El entrenador de los cañoneros rescató que todavía siguen en la pelea por entrar al repechaje. Los poblanos terminarán la fase regular ante León, Juárez y Puebla en las últimas 3 fechas del torneo de Liga BBVA MX.

“Uno siempre quiere ganar, siempre quiere sumar. A veces nuestros planteamientos son variados y diversos. A veces sabemos que tenemos que estar más sin la pelota y buscar espacios y a raíz de ahí buscamos sumar. Hemos tenido una derrota pero seguimos metidos ahí en la pre liguilla y sabemos que no somos favoritos, pero nosotros vamos a intentar hasta el final seguir ahí y que no nos saquen”