Mazatlán F.C. estrena espectacular jersey para Clausura 2021

El Mazatlán F.C. sigue arrebatando innovación y este jueves dio a conocer el espectacular jersey alternativo que utilizarán en el torneo Clausura 2021, el cual es completamente diferente a lo venía utilizando en el Guardianes 2020 de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, el conjunto de los ‘Cañoneros’ dio a conocer su nueva equipación con un emotivo video que demuestra el orgullo de ser de Mazatlán y sobre todo, un “Pata Salada”.

¿Qué significa ser Pata Salada? 🤔

Ser Pata Salada es orgullo, es tradición, es béisbol, es @ElRecodoOficial, es ser de los @venados_mzt, simplemente es ser de MAZATLÁN.



Ya estamos #ARREbatando #PorLa10 pic.twitter.com/rAraegEqTc — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) December 18, 2020

“A mí siempre me preguntan, ¿qué es ser Pata Salada? Y yo siempre les contesto lo que me decía mi jefe: Ser ‘Pata Salada’ es levantarse temprano y correr por el malecón de Mazatlán, en donde puedes ver cómo los pescadores de playa norte tiran sus redes, subir el faro y disfrutar de la vista fregona de mi puerto. Después es irnos a comer a una carrerta de mariscos o a un restaurante con platillos únicos de Mazatlán. Por las tardes, dar una vuelta por las pulmonías que recorren el centro histórico o disfrutar de la puesta de Mazatlán con música en vivo. En el fin de semana, no hay nada más curado que echarse unas ballenas con mis amigos en la playa bruja en donde vemos surfear a la banda. Pero para la fiesta nos pintamos solos, tenemos desde la semana de la moto hasta el tradicional carnaval y el combate naval. Pero lo que más me late, es ir a donde la música no para. Y obvio, siempre me vas a encontrar una vez a la semana en el Estadio Teodoro Mariscal, y cada 15 días, en el imponente ‘Kraken’. Así somos los ‘Patas Salada’, les guste o no, a mucha honra. Esto es Mazatlán, en donde estamos arrebatando”, se puede escuchar en el emotivo video publicado por Mazatlán F.C.

Esta semana @BancoAzteca nos unió con la #SeriePataSalada y hoy les dejamos a detalle esta belleza que representa a nuestro puerto, el puerto más importante de México: MAZATLÁN pic.twitter.com/QcVTlhgHfb — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) December 18, 2020

Mazatlán FC y Venados crean alianza: el equipo de la LMP vestirá de morado

El Mazatlán FC continúa marcando una importante huella en términos de innovación a nivel deportivo y cultural, y el pasado lunes dio a conocer la creación de una alianza con el equipo de bésibol, los Venados de Mazatlán.

La iniciativa consiste en que los Venados, fundados en 1945, portarán los colores del Mazatlán FC, durante la ‘Serie Pata Salada’, presentada por Banco Azteca, en el pasado duelo de los Venados ante Los Mochis en los próximos días.