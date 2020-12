Tomás Boy lanza la primera bola en la serie entre Venados de Mazatlán y Cañeros de Los Mochis

El Mazatlán FC marca tendencia a nivel deportivo y cultural, y este martes el entrenador del conjunto cañonero, Tomás Boy lanzó la primera bola en el Teodoro Mariscal en la serie se llama Pata Salada y es patrocinada por Banco Azteca.

El “Jefe” fue el encargado de realizar el primer lanzamiento, donde demostró que tiene dotes de buen beisbolista al tirar una perfecta recta desde el montículo.

La iniciativa consiste en que los Venados, fundados en 1945, portarán los colores del Mazatlán FC, durante la ‘Serie Pata Salada’, presentada por Banco Azteca.

“La unión que refleja el gran orgullo de ser de Mazatlán, enmarca que, por primera vez en la historia, los Venados dejarán de utilizar sus colores tradicionales para portar el morado y negro en una franela de edición especial, durante estos encuentros”, menciona el club de la Liga MX en un comunicado. La alianza mencionada fue presentada en el Estadio Teodoro Mariscal, casa de los Venados, y estuvieron presentes el presidente de este tradicional equipo de béisbol, Ismael Barros, además del Director de Operaciones del Mazatlán F.C., Lenin Pérez, así como el beisbolista nacido en esta misma ciudad, Sebastián Díaz.



Refuerzos de Mazatlán para el Clausura 2021

El Mazatlán F.C. se preprara de gran forma para afrontar el torneo Clausura 2021 de la Liga MX el cual comenzará el próximo enero y ya comienza a realizar fichajes importantes como lo es el portero uruguayo Nicolás Vikonis, quien hoy se reportará a la pretemporada que realiza el equipo de Tomás Boy en Isla Navidad.

“Me llamó la atención cómo me plantearon el proyecto, el interés, de en qué lugar me pensaban, me pareció un desafío deportivo espectacular, que tiene toda una historia por construir. Ojalá mañana quede un gran recuerdo mío, ojalá pueda dejar un buen legado”, comentó Nicolás Vikonis enentrevista exclusiva.