Me gusta más un Clásico ante Chivas: Bruno Valdez

Si bien el América llega a la última jornada del Clausura 2021 de la Liga BBVA MX ya clasificado y sin poder moverse del segundo lugar de la tabla, tendrá un compromiso que no puede tomarse a la ligera al medirse a los Pumas en el conocido Clásico Capitalino.

A pesar del desgaste por el partido de la Concachampions a media semana, el equipo que dirige Santiago Solari deberá cambiar el chip rumbo al duelo en el estadio Olímpico Universitario de este domingo. Así lo señala el defensor azulcrema Bruno Valdez.

“Vamos a competir, a demostrar lo que somos y entrar de la mejor manera a Liguilla. El míster (Solari) va a elegir quién juega y quién no, nos debemos preparar para estar al 100 para el partido. Un clásico se gana, no cualquiera lo juega. Entonces, estos partidos ayudan a que uno esté motivado”, comentó el paraguayo en la conferencia de prensa de este viernes.

Aunque los Pumas podrían llegar al Clásico Capitalino eliminados del repechaje, las Águilas le darán la mayor seriedad a uno de los cotejos más importantes de la temporada. Sin embargo, Valdez señaló que para él, es más especial jugar contra el Guadalajara.

“A nivel personal, el clásico contra Pumas me gusta mucho, obviamente con la gente, ya que hace la diferencia, pero a mí me gusta más un clásico ante Chivas por la cantidad de gente que llega a darse cita en el Estadio Azteca, es el partido que se llena hasta arriba. Eso ayuda a que uno entre con muchas ganas de jugar y ganar ese clásico que todo mundo ve”, comentó.

Bruno Valdez habló sobre el penal ante el Portland

Sobre el polémico penalti que le cobraron a Bruno Valdez en el encuentro de ida de los cuartos de final, del América contra Portland, que costó el empate, el zaguero paraguayo habló de dicha acción.

“En esa jugada, no sabía por qué yo me había caído, viendo los videos, sí vi que Felipe me puso la pierna y fue donde yo caí. Le decía al árbitro que yo no tenía dónde poner la mano, que si no me caía de cara, le decía que interpretara eso, pero al caer sí parecía que quería agarrar la pelota, pero lo decidió así. Salimos dolidos de ese partido, pero ya debemos pensar en lo que nos compete”.

No obstante, el defensa americanista sí hizo énfasis que no es bueno hablar del arbitraje, a pesar de que en los últimos partidos, tanto de Concachampions, como en la LIGA BBVA MX, han sufrido decisiones controvertidas en su contra.

“A mí de los árbitros no me gusta mucho hablar, nosotros siempre en esta institución, salimos a pelear ante todos, es algo a lo que estamos acostumbrados. Lo tenemos que demostrar, lo tenemos que revertir. Son excusas si nos ponemos a decir cada cosa que nos pasó, por eso mirar para adelante y tratar de corregir nuestros errores”, apuntó.

Así, tras darle vuelta a la página y tomando con mucha seriedad el último partido de la fase regular del Clausura 2021, el América se encuentra listo para enfrentar a los Pumas, en un Clásico Capitalino, que por el simple orgullo nadie querrá perder.