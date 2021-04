Necaxa vs Pumas en vivo | Liga BBVA MX Jornada 14

El Necaxa recibe a unos urgidos Pumas en el inicio de la Jornada 14 del Guard1anes 2021, en punto de las 19:00 horas. El duelo que aunque en el papel, por la posición de la tabla de ambos, no parece significar mucho, los universitarios aspiran a una victoria para pensar colarse al repechaje del futbol mexicano.

Por su parte, el Necaxa está en época de transición. El arribo de Guillermo Vázquez busca una nueva etapa del equipo de Aguascalientes, que aunque aún no está eliminado ya piensa en el siguiente torneo. Con Memo a la cabeza, debutaron con triunfo de último minuto ante Juárez, pero la semana pasada cayeron contra el América.

Te puede interesar: A 33 Años del gol más espectacular de Hugo Sánchez

El ahora entrenador de los Rayos es un viejo conocido de los Pumas. Memo Vázquez fue el último estratega en conseguir un título con los universitarios, en el Clausura 2011, cuando vencieron al Morelia.

El balance de Pumas ante su ex técnico es de cuatro victorias, por tres derrotas y dos empates, aunque Memo no les gana desde el Apertura 2019, cuando justo con el Necaxa, en Aguascalientes los venció por marcador de 2-1. Después los del Pedregal ganaron 2-0 en el Apertura de ese año. Y para los Clausura y Apertura de 2020, los auriazules también vencieron al ex jugador.

Últimos duelos Necaxa vs Pumas

En las últimas cinco visitas de los Pumas a Aguascalientes, el balance ha sido de una victoria para el Necaxa, una para los universitarios y tres empates.

Cuándo y Dónde ver el Necaxa vs Pumas EN VIVO

Cúando: viernes 9 de abril

Hora: 7:15 pm (hora del centro)

Dónde: nuestro sitio, la App de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

Sigue la transmisión en vivo con el mejor equipo del mundo mundial: Christian Martinoli, Luis Garcia, Paco Chacón y Álvaro López Sordo.

Te puede interesar: Sigue la debacle en las Chivas; Cruz Azul podría aprovecharse