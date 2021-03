Néstor Araujo coquetea con un grande la Liga MX

Néstor Araujo, actual defensor del Celta de Vigo, coquetea con volver a la Liga BBVA MX y lo haría con un grande del país.

Desde su salida del futbol mexicano en 2018, el zaguero Néstor Araujo se ha consolidado como uno de los mejores representantes mexicanos en el viejo continente. A pesar de que ha tenido altibajos en el Celta de Vigo debido a las lesiones, es uno de los elementos con más regularidad, tanto a nivel de clubes como en la Selección Nacional Mexicana.

Después de una temporada 2019-2020 con momentos complicados, en los cuales su equipo estuvo disputando el descenso casi hasta la última jornada, finalmente Araujo ayudó a su club a mantener la categoría. Durante el periodo de transferencias, no obstante, su apellido sonó en repetidas ocasiones por la posibilidad de se transferido a otro club, a otro país, o inlcuso de regreso al balompié mexicano.

Araujo le arroja un guiño al Cruz Azul

Néstor Araujo dio el salto al futbol europeo tras la etapa de consolidación de su carrera profesional con el Cruz Azul, en donde también surgió como canterano, y su posterior paso por el Club Santos Laguna, en donde llegó al nivel esperado para ser tomado en cuenta por visores internacionales. Sin embargo, el de Guadalajara, Jalisco aún tiene cuentas pendientes, y recientemente mencionó al equipo al que le gustaría regresar.

“Me gustaría volver a cuando estaba con mi primer club, Cruz Azul. Sinceramente creo que pude haber hecho mejor las cosas”, aseguró Araujo.

De igual forma, el jugador reconoció que sus primeros meses en España no fueron de colores.

“El primer año no fue nada sencillo pero luego, poco a poco, me fui adaptando. La gente y los compañeros me fueron ayudando y eso hizo que la adaptación fuera bien. En los inicios, también me costó el ritmo de los partidos, de la Liga”, finalizó el mexicano.