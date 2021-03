¡Increíble! Marco Fabián rechazó jugar en la Serie A por jugar en Bravos de Juárez

Marco Fabián confesó que antes de regresar a la Liga BBVA MX con el F.C. Juárez, el histórico delantero italiano Pippo Inzaghi intentó llevarlo para el Benevento, equipo que dirige y que ahora está en la Serie A.

“Tuve propuestas de fuera de México, en concreto te digo que hubo una para llegar a la Serie A de Italia con el Benevento de Pippo Inzaghi, igualmente en España hubo otra opción, en Medio Oriente y el futbol mexicano que siempre estuvo en mi cabeza”, confesó.

La razón por la que no aceptó jugar en Italia o mantenerse lejos de México fue su familia, que fue un factor para volver. Marco Fabián agregó que tres equipos de la Liga BBVA MX se interesaron para repatriarlo luego de estar cuatro años y medio en el extranjero:

“Aquí hubo tres opciones, todos saben que hablé con Chivas, después con Cruz Azul, pero el proyecto de Juárez me buscó y Memo Cantú me convenció. Tengo 31 años, quería estar cerca de mi familia y tenía la cuenta pendiente de volver a México, qué mejor que con un reto como Juárez con todo lo que tienen proyectado no solo en futbol, incluso en temas con El Paso, Texas”, dijo.

También comentó que pudo estar más tiempo en el Al-Sadd de Qatar, pues la leyenda españolaXavi Hernández quería que estuviera más tiempo en el club, pero el COVID-19 cambió los planes y tuvo que buscar otra alternativa.

Recordemos que el futbolista de F.C. Juárez fue apartado del primer equipo después de incumplir el protocolo anti COVID-19, luego de que en las redes sociales circularan unas imágenes sobre la participación del jugador en una reunión social con más personas, algo que ha obligado a su club a tener que tomar tal decisión.

Juárez emitió un comunicado al respecto en el que confirmó que Marco Fabián estará diez días aislado.