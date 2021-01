Néstor Vidrio tiene el sueño de colgar los botines en el club Mazatlán

El recién llegado a Mazatlán FC, Néstor Vidrio aseguró que le gustaría echar raíces y quedarse por muchos años en el equipo de la Perla del Pacífico para dar grandes resultados.

“La verdad que me han recibido bien, la gente del club, la ciudad, me gustaría estar aquí por mucho tiempo, quedarnos aquí, retirarme aquí, mi familia está contenta con el paso del tiempo me voy a encariñar con el club,ojála así sea, comentó Vidrio.

El conjunto cañonero consiguó arrancar el torneo con victoria ante Necaxa, pero son consientes de que no pueden cometer errores ante los Pumas, actual subcampeón de futbol mexicano, este domingo en Ciudad Universitaria.

“Si yo creo que por ahí se arriesgó el balón más de lo necesario, son los detalles que tenemos que cuidar, el equipo intenta un estilo de juego pero en la cancha el empuje de la cancha es lo que el equipo intenta jugar, no podemos regalar nada. Con pumas no podemos regalar nada nos va a costar a nivel del mar, pero manteniendo el cero atrás podemos conseguir buenos resultados y esperemos este sea uno de ellos” agregó el canterano del Atlas.

Néstor afirmó que su trabajo en la parte defensiva ayudará mucho al equipo de Tomás Boy para que obtenga buenos resultados en el Guardianes 2021.

“Yo creo que la experiencia que uno puede aportar al equipo en la zona defensiva son jóvenes les puedo ayudar en ese aspecto poner mi granito de arena, Boy me ha dado la confianza, no hice pretemporada me he ido ganando un espacio, estoy contento con los objetivos que tiene el club, desde que me plantearon la posibilidad de vivirlo la verdad está muy contenta de tener equipo de primera división pensando encalificar a liguilla y ojalá la gente pueda seguir viniendo aquí " finalizó el nuevo jugador del cuadro mazatleco.