No hay descanso para los Bravos de F.C. Juárez

No hay descanso para los Bravos del FC Juárez y luego de conseguir el triunfo ante el Atlético de San Luis, este miércoles reciben a los Tigres de la UANL, en un partido pendiente de la Jornada 5 del Torneo GUARD1ANES 2021.

El partido entre los fronterizos y los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti se disputará en punto de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La victoria ante el Atlético de San Luis hizo que el buen ánimo regresara a la plantilla de los Bravos y ahora solamente piensan en conseguir otros tres puntos en casa ante la escuadra felina.

“Desde antes nos dijimos que era de vida o muerte, el equipo se vio muy bien, habíamos mejorado y ahora hay que demostrarlo el miércoles ganando otra vez”, declaró Francisco Contreras en el cierre de preparación de los fronterizos de cara al juego de este miércoles.

El mediocampista, nacido en Culiacán, Sinaloa, debutó en Primera División con los Bravos y poco a poco se ha ganado la titularidad con la escuadra dirigida por Alfonso Sosa.

Francisco anotó su primer gol en la máxima categoría el pasado viernes ante el Atlético San Luis y eso lo motiva para continuar brindado su máximo esfuerzo en beneficio de la institución fronteriza.

“He crecido mucho, vengo desde Liga de Ascenso, hay mucha diferencia; me costó al principio, pero me he adaptado y me he sentido bien”, señaló el futbolista de Bravos.

VIAJAN TIGRES A LA FRONTERA

Por su parte, los Tigres de la UANL cerraron su preparación de cara al compromiso de mañana en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Los regios llegan ubicados en el sitio 13 de la clasificación y su urgencia es sumar 3 puntos para entrar en la zona de repechaje.

Los felinos entrenaron en las instalaciones de Zuazua y por la tarde viajaron en un vuelo directo a Ciudad Juárez, donde se concentrarán y descansarán de cara al compromiso de este miércoles a las 9 pm.