No hay miedo en Cruz Azul a la liguilla: Walter Montoya

Cruz Azul tiene una nueva oportunidad de romper la sequía que va para 24 años sin ser campeón de la Liga BBVA MX. A lo largo de este tiempo, el cuadro celeste se ha quedado a las puertas de la gloria en partidos sufridos y cardiacos en los que finalmente no pudieron conseguir el objetivo.

La Máquina se medirá al Toluca por un boleto a las semifinales del torneo. Tras eliminar al Toronto en Concacaf, los cementeros tuvieron esta semana para alistar la participación en la fase final. El argentino Walter Montoya ve a un equipo ilusionado.

Te puede interesar: En las próximas horas se conocerá el futuro de Vucetich en Chivas

“Nervios para nada, ni temor ni nada de eso. Estamos muy bien y fuertes como esta familia que se formó desde que arrancamos. No pensamos en terror ni nada parecido a eso, estamos enfocados en nosotros mismos, en la fortaleza que tenemos como grupo y creo que eso nos va a seguir dando alegrías. Los últimos dos partidos de la liga dejamos de hacer algunas cosas pero qué bueno que pasó ahí y no después. No hay miedo ni nada” aseguró el mediocampista en conferencia de prensa.

Cruz Azul espera a sus aficionados



Con el cambio de semáforo a amarillo en la Ciudad de México, el Estadio Azteca podrá recibir aficionados en las tribunas. El aforo permitido será de 20 mil personas para los compromisos de Cruz Azul y América en la fase final.

El último partido de local que tuvo Cruz Azul con aficionados fue hace 14 meses en la victoria contra Tijuana de la jornada 9 del Clausura 2020 que fue cancelado por la emergencia sanitaria.

Te puede interesar: Oficial: Ricardo Ferretti ha dejado de ser técnico de Tigres

“Va a ser algo muy lindo, me pone muy contento que pueda ir la gente porque uno está en la cancha y la verdad que se extraña mucho. Cuando fuimos a Juárez había bastante gente ya en la tribuna, es otro ambiente, pone otro folclor y está buenísimo, los jugadores los necesitamos mucho y los vamos a necesitar ahora y mejor que es en esta instancia” finalizó el volante.