Atlas presentó a Aníbal Chalá, su nuevo refuerzo

Atlas está ubicado en la cuarta posición de la tabla general y se perfila a tener uno de sus mejores torneos en la última época; sin embargo, desde su cúpula, no pretenden ceder la segunda mitad del semestre y, previo a la Jornada 10 de la Liga BBVA MX , presentaron a su último refuerzo, Aníbal Chalá, quien ya tuvo un breve paso en México con el Toluca.

“Estamos muy contentos con la incorporación de Aníbal, cuento un poco la historia de esta oportunidad que surgió: la analizamos desde el punto de vista deportivo, de lo que podía aportarle al equipo. Es un jugador que ha tenido una trayectoria en el futbol mexicano, que ya lo conoce, la adaptación va a ser mucho más rápida y, sobre todas las cosas, algo que nos gustó mucho es el compromiso de él, querer venir, querer estar, querer aportar lo suyo”, dijo el director técnico de los rojinegros, Diego Cocca.

Durante el evento introductorio, el lateral izquierdo expresó su gratitud hacia la institución tapatía y prometió poner su granito de arena para cumplir los objetivos que se han propuesto grupalmente, pero no garantizó mantenerse en Guadalajara por mucho tiempo. El último año, el futbolista jugó para el Dijon francés, con el que descendió a la segunda división francesa.

“Agradecido por esta nueva oportunidad en el futbol mexicano, vengo con muchas ganas, mucha ilusión, contento tras el paso que tuve por Europa. Voy a ir retomando mi ritmo futbolístico y espero estar lo antes posible, poder debutar con la camiseta de Atlas”, apuntó el nuevo fichaje.

El objetivo de Chalá es volver a Europa

El fondo de su motivación es un anhelo incesante por triunfar en el viejo continente, pese a que su vínculo con el Atlas fue cerrado por los próximos cuatro años.

“Después del paso que tuve por Europa, muy contento, me deja muchas cosas. Anímicamente, me siento muy bien tras lo que pasé en Francia, el Covid, la lesión, no pude completar la cantidad de partidos que necesitaba. Lo lindo del futbol es que da revancha. Estoy muy contento de regresar al futbol mexicano, es una liga muy competitiva, en la que hice las cosas bien; vengo con la misma convicción de hacer las cosas de la mejor manera y volver a salir a Europa”, decretó.