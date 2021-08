Gabriel Caballero: “Yo creo que va a ganar la liga mexicana”

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el ex técnico de FC Juárez, Gabriel Caballero, habló sobre el significado del partido de las estrellas entre la MLS y la Liga BBVA MX y dio su favorito para llevarse el encuentro.

“Es un desafío interesante por tanto que se habla de las dos ligas, lo equiparada que están, cuál es mejor, cual no, y todo lo que con lleva a estos dos ligas que son las más importantes de Centroamérica y Norteamérica, entonces va a ser lindo, un buen partido, que tomen el compromiso con responsabilidad, con cuidado porque es un partido amistoso y yo creo que va a ganar la liga mexicana”, comentó Caballero.

El ex futbolista argentino naturalizado mexicano y más conocido como “El Eterno” actualmente no dirige ningún equipo tras su paso por el FC Juárez. El último torneo que estuvo con los Bravos, en seis jornadas, perdieron cinco encuentros y ganaron uno, sumando un total de tres puntos, mientras que este Bravos del “Tuca” Ferretti tiene solo dos unidades de 18 posibles. Los Bravos pasan por un difícil momento y todavía no han conseguido alguna victoria en lo que va del torneo de la Liga BBVA MX.

Recordemos que para este partido de las estrellas entre la Liga BBVA MX y la MLS no estarán presentes varias figuras como Carlos Vela o Javier “Chicharito” Hernández.

La noche de ayer se celebró el Skills Challenge, donde ocho jugadores de cada liga se midieron en un concurso de habilidades en un evento que duró poco más de dos horas, donde destacaron la presencia de figuras como Cabecita Rodríguez, Funes Mori, Orbelín Pineda y Nahuel Guzmán por la Liga BBVA MX; mientras que por la MLS figuran Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese, Lucas Zelarayán y Ricardo Pepi, al final la competencia se la terminó llevando la Liga BBVA MX.